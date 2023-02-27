Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'taki belediyelerle "kardeş şehir" olacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Kahramanmaraş'taki belediyeler ile kardeş şehir olma kararı alındı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığındaki meclis toplantısında, 37 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.
Gündem maddeleri arasında yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın belediyeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında "kardeş şehir" ilişkisi kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.