HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Çelik'ten 28 Şubat açıklaması

KAYSERİ (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, dün de bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 26. yılı dolayısıyla bütün antidemokratik müdahaleleri nefret ve utançla andıklarını belirtti.

Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"28 Şubat, Türk demokrasi tarihine, bu ülkenin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreç ve kara bir leke olarak geçmiştir. İnsan onuru ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı bir süreç bütün dünyanın gözleri önünde yaşanmıştır. Başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerine alınmayan, coplanan, yerlerde sürüklenen, ikna odalarına alınan kız öğrencilerin, kendi ülkelerinde eğitim hakkı ellerinden alınmıştır. Kadınların başörtülerinden dolayı kamuda çalışma hakkı ellerinden alınmış, ehliyet ve pasaport dahi verilmemiştir. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı ve bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu utanç verici duruma maalesef bir kısım sivil toplum örgütleri sessiz kalmış hatta bu sürecin taşeronluğunu yapmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu, 47 yıllık tarihi yürüyüşünde darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır."



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