Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Mardin'de düzenlenen kaçak sigara, tütün ve alkol operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler 3 ay süren takibin ardından şüphelileri yakalamak için Kayseri ve Mardin'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 134 materyal, ruhsatsız 2 tabanca ve 27 fişek ele geçirildi, 3 araca el konuldu.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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