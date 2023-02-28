Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, belediye olarak bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükkılıç'a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, zorlukları birlik ve beraberliğin verdiği güçle atlatacaklarını vurguladı.

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