Kayseri'de depremzede çocuklar için psikososyal etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de depremzede çocuklara yönelik psikososyal etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KYK yurtlarında misafir edilen depremzede çocuklara, psikososyal etkinlikle moral verildi.

Yurtların kampüsündeki etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri çocuklara masal anlatıp, müzikli gösteriler sundu.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca da çocukların oyunlarına eşlik etti.

Etkinlik sonunda Karaköse ve Kabakcı, çocuklara oyuncak hediye etti.



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