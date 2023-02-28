Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentte depremzede vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konteyner kentteki yemek dağıtım noktasında incelemede bulunan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla akşam yemeği yedi.

Zorlukların üstesinden hep beraber geleceklerini belirten Büyükkılıç, "Bizlere gönüllerini açan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyükkılıç, Ulu Camii ve Boğazkesen Camilerinde de incelemede bulundu.

- "Kardeş şehir"den Kayseri'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Libya'nın Misrata kenti il meclis başkanı Ali Elnadouri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ı ziyaret etti.

Libya'dan Türkiye'ye 50 milyon dolarlık destek verildiğini belirten Elnadouri, "Libya ve Türkiye biz bir ülkeyiz. Libya Cumhurbaşkanımız 50 milyon dolar Türk hükümetine yardımda bulundu." ifadelerini kullandı.

Elnadouri, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri'nin de gönderdiği mesajı ve geçmiş olsun dileğini iletti.

- Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bahar dönemi kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları'nın bahar dönemi kayıtlarını başlattı.

Kurs ücreti aylık 250 lira, yetişkin kursu 300 lira ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 lira olarak belirlendi.

25 Mart'ta başlayacak bahar dönemi, 30 Nisan'da sona erecek.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

- Kayseri belediyelerinin Elbistan'daki çarşı çalışmaları

Elbistan Kayseri Çarşısı'nda incelemede bulunan Büyükkılıç, dükkanlarına yerleşen esnafla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, çarşının kurulmasında gayret gösteren belediye personeline teşekkür etti.

Ayrıca AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da çarşıyı gezerek Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi konteynerlerden oluşan Elbistan Melikgazi Çarşı'nın da kurulumu tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekibin çarşıyı yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştığını belirterek ,"Kurduğumuz çarşıda kuaför, berber, kırtasiye, bijuteri, cep telefonu tamir bakımı, aktar, manav, bakkal, terzi, kuruyemiş, butik ve diğer esnaflara yer verilecek." ifadelerini kullandı.

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