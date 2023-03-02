KAYMEK Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyüyşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik kurulan Kayseri Mahallesi'nde etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sandalye kapmaca, ebru yapımı, akıl oyunları, boyama, müzikli eğlence, yüz boyama gibi aktiviteler düzenlendi.

Mahallede kadın ve çocuk depremzedelere kuaför hizmeti verilirken, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman psikologları da etkinliklerde görev aldı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KAYMEK'in etkinliğini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetle etkinlik alanını ve stantları gezen Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin bu felaketi atlatacağını belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Çünkü biz büyük milletin evlatları olarak daha büyük felaketleri de geçmişte yaşadık. Belki bu deprem en büyük depremdi, hiç beklenmedik bir depremdi, çok büyük coğrafyayı etkiledi ama devletin gücüyle bütün bunların atlatılması, yaraların sarılması ve normal hayata dönüşümüz inşallah çok uzun sürmeyecektir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine, kurum ve kuruluşlarına baş sağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Tüm gayretleri olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.