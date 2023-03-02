Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçeleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 4,4 ve 4 şiddetindeki depremlerden dolayı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Büyükkılıç, ziyaretin ardından ilçede yapımı devam eden yöresel ürünlerin de satılacağı mini terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, 2023 yılı ile ilgili istişarede bulunduklarını belirtti.

- LimakPort Yönetim Kurulu Başkanı Bacaksız'dan teşekkür

LimakPort Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Serdar Bacaksız, deprem sonrası Limakport İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesi adına Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür mektubu gönderdi.

Bacaksız teşekkür mektubunda "Yangının kontrol altına alınmasında canla başla mücadele eden ve bizlere destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine sizlerin nezdinde teşekkür ederek, şahsımız ve Limak Şirketler Topluluğu adına şükranlarımızı sunarız." ifadelesi aktarıldı.

- Dulkadiroğlu ilçesine "Melikgazi Belediyesi Yerleşkesi" kurulacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kardeş şehir Dulkadiroğlu ilçesine 50 konteynerden oluşan Melikgazi Belediyesi Yerleşkesi kurarak depremzedeler için yaşam alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi Yerleşkesi'nde yeşil alan, kütüphane, otopark, çamaşırhane, çay ocağı gibi sosyal alanların yer alacağını belirten Palancıoğlu, "Altyapı çalışmaları başladı. Her konteyner içerisinde mutfak, tuvalet ve banyo, ebeveyn odası, önünde yeşil alan, kamelya ve bank olacak." ifadesini kullandı.

- Talas Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Talas Belediyesi, sağlıklı ibadet koşulları ve kentte oluşan sarsıntılar nedeniyle camilere sığınan vatandaşlara hijyenik ortam sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Cami temizliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıyor.

Uygulama kapsamında, ibadethanedeki tüm bölümlerin temizlenmesinin ardından ULV dezenfekte işlemiyle vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

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