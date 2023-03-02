Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okundu.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık, belediye ve müftülük tarafından Yahyalı Ulu Cami'sinde düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programın ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede bulunan depremzedeler ile yemek programında bir araya geldi.

Depremzedelere her konuda destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Rabb'im bu tür acıları bize bir daha göstermesin. Biz 85 milyon olarak gönülden depremzedeyiz. Depremin olduğu günden bugüne kadar hep sizlerin yanında olduk. İş makinelerimizle, gıda, odun ve kömür yardımlarımızla bölgede bulunduk. Bu ilçe iyiliksever bir ilçedir. İyi ki buraya geldiniz. Biz misafirlerimizi severiz. İlçemizde 41 mahallemiz bulunuyoruz. Gece gündüz demeden mahallelerimiz muhtarlar öncülüğünde yardımda yarıştılar. Millet olarak yardımda yarıştık. İnşallah en kısa zamanda da bölgeyi ayağa kaldıracağız."

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