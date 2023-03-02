Sarıoğlan'da depremzedeler için kermes düzenlendi

"Gizemli hastalığın" yabancı güçlerle bağı var mı?

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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenlendi.

Çiftlik Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen gıda kermesi, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü.

Kadınların özveriyle çalıştığı etkinlikte toplanan yardımların depremzedeler için AFAD'a bağışlanacağı belirtildi.

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