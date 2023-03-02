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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıoğlan'da depremzedeler için kermes düzenlendi

AA

Sarıoğlan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenlendi.

Sarıoğlan'da depremzedeler için kermes düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenlendi.

Çiftlik Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen gıda kermesi, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü.

Kadınların özveriyle çalıştığı etkinlikte toplanan yardımların depremzedeler için AFAD'a bağışlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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