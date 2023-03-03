Erciyes Yerel Tohum Grubu 300 çeşit tohum dağıtıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu 300 çeşit tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Grup yöneticisi Zülkariye Çıtak, ata tohumlarını korumak için gönüllü çalıştığını, eşinin de kendisini desteklediğini söyledi.

Çıtak, bu yıl 12 bin 500 paket olmak üzere 300 yerel tohumu vatandaşlarla buluşturacaklarını aktardı.

Yerel tohumun kullanım alanının genişlemesi için gönüllü çalışma yürüttüklerini vurgulayan Çıtak, tohumları şehir içi ve şehir dışından çok sayıda kişiye ulaştırdıklarını ifade etti.

Çıtak, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşıldığını ve listelerin bu şekilde hazırlanarak tohumların korgoyla gönderildiğini kaydetti.

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