Kayseri ve çevre illerdeki SGK binalarında "EYT" yoğunluğu yaşanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK binalarında başvuru yoğunluğu oluştu.

Kayseri'de Talas Bulvarı'ndaki SGK binasına gelen vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Vatandaşlar, sıraya girerek evraklarını görevlilere teslim etti.

Başvuruda bulunanlardan Gazi Çınar (49), 7 yıl erken emekli olacağını, artık çalışmayacağını ve çiftçilikle uğraşacağını söyledi.

Mehmet Özen ise (50) 24 yıl çalıştığını, emekli olmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Mehmet Altunbulak da (48) emekliliğinin 7 yıl erkene çekildiğini belirterek, kanunun çıkmasında emeği olanlara teşekkür etti.

- Nevşehir

Nevşehir SGK Müdürlüğü binasında, EYT'li vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar, hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

Vatandaşlardan Ali Akarsu, "Hamdolsun emekli olduk. Özellikle deprem nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreçte bunun gerçekleşeceğini düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine verdiği sözü tuttu ve onca insanı mutlu etti." diye konuştu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğüne gelerek, görevlilerin yardımıyla dilekçelerini doldurup kuruma verdi.

Emekliliği hak eden 48 yaşındaki Murat Acar, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi.

Allah'tan herkese emekliliği nasip etmesini dileyen Acar, "Buna şükürler olsun. Bu, devletimizin bizim için yaptığı güzel bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Murat Ova da emeklilik başvurusunu yaptığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

- Sivas

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında, EYT'li vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Başvuru yapan Burhan Çağırıcı, emekli olacağına sevindiğini söyledi.

Yasayı çıkaranlara teşekkür eden Erdem Taştan ise mutlu olduklarını belirterek, devletin büyük olduğunu ve halkını ezdirmediğini vurguladı.

SGK İl Müdür Vekili Ali Toraman da düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Biz SGK olarak hazırız. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sistemimizi kurduk. Vatandaştan tek isteğimiz bize bilgilerini doğru versin." ifadelerini kullandı.

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