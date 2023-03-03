Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Düvenönü esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, depremin ardından Kayseri'de birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığını belirterek, esnafa teşekkür etti.

Büyükkılıç'a ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti.

- Konteyner kentte yaşayan Kıbrıs gazisinden Kayserililere teşekkür

Konteyner kenti ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kahramanmaraş Gaziler Dernek Başkanı Kıbrıs gazisi Hüseyin İkikardeş'le sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür eden İkikardeş, "Her zaman biz Kayserililerle beraberiz. Kayserililer Türkiye'nin bel kemiği. Kurban olduğum Allah birinizi bin etsin. Tuttuğunuzu altın etsin." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi talep üzerine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhaneyi daha deprem bölgesine gönderdi.

- Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarını bağlayan yolda çalışma tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'nı birbirine bağlayan yolu trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon lira maliyetli projede, bölgedeki içme suyu hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmur suyu ızgarası gibi altyapı çalışmalarını tamamladı.

Güzergah boyunca 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve bin 800 metre bisiklet yolu yapımına da devam ediliyor.

- Başkan Yalçın hasar tespit çalışmalarına katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan bina hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Yalçın, Talas'ta 690 binanın incelendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, yaşanan deprem ve sarsıntıların ardından binalarının denetimlerinin yapılmasını istiyor. İlçemizde bugüne kadar 690 bina incelendi. Bunların 427'si hasarsız, 262'si az hasarlı ve 1 de orta hasarlı çıktı. Yani Talas'ta ağır hasarlı bina yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, binalarında hasar tespit yaptırmak isteyen vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurabileceklerini kaydetti.

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