Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Altun ile deprem süreciyle ilgili istişare ve 2023 yılında yapılacak çalışmaları görüştü.

Büyükkılıç, deprem sürecinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, Bünyan'da hasarlı yapılardaki çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan, Bünyan'da Büyükşehir Belediyesinin tefrişatıyla hazır hale getirilen yurt binasındaki depremzedeleri ziyaret eden Büyükkılıç, geçmiş olsun diledi.

- Kocasinan Belediyesi Elbistan'a Yaşamkent Merkezi kuruyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elbistan'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le "Elbistan Kocasinan Yaşamkent" alanını inceledi.

Belediyenin ilgili birim müdürlükleri ekiplerince konteynerlerden oluşan yaşam kentin yapımına başlandı.

Çolakbayrakdar, merkez içerisinde kafeterya ve dükkanların da olacağını belirtti.

- Kocasinan Belediyesinde 23 çiftin nikahı kıyıldı

Kocasinan Belediyesi, evlilik tarihlerinin özel gün olmasını isteyen ve depremden sonra Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye yerleşen genç çiftlerin de aralarında olduğu 23 çiftin "03.03.2023" tarihinde hayatlarını birleştirdi.

Bu tarihi özellikle beklediklerini belirten genç çiftler, "Unutulması zor bir tarih olan bu özel günde nikahımızın olması bizlere güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

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