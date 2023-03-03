Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

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KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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