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Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Narkotik ve patlayıcı arama köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 320 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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