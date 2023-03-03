Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Narkotik ve patlayıcı arama köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 320 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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