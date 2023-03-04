Psikolojik destek ekipleri depremzedelerin ayağına kadar gidiyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de İl Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 147 personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kayseri'ye gelen afetzedelerden yaklaşık 20 binine psikososyal destek verdi.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye gelen 40 binin üzerinde depremzede, kamu misafirhaneleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde ağırlanıyor.

Konaklama, yeme içme ve kişisel bir çok ihtiyacı karşılanan depremzedelerin yaşadıkları travmaların silinmesi amacıyla bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğünün 11 personeli 870 afetzeye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 76 personelle 9 bin 785 depremzedeye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 60 görevlisiyle 7 bin 850 öğrenci ve veliye psikososyal destek sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Aile Hekimi Birim Sorumlusu Dr. Mustafa Soner Yılmaz, AA muhabirine kente gelen depremzedelere her alanda kapsamlı hizmet verdiklerini söyledi.

Psikolojik destekle depremin izlerini silmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ndeki hizmetlere ek olarak psikolog desteği anlamında da bu yöndeki hizmeti depremzedelerimizin ayağına götürüyoruz. İlimizdeki 27 depremzede barınma alanında psikolojik destek hizmeti vermekteyiz. Bu anlamda depremzedelerden, hem hekim hem de psikolog desteği anlamında çok olumlu geri bildirimler almaktayız. Şu ana dek barınma alanlarımızda 8 bin 300 kişi barınmakta. Biz 1338 kişiye birinci basamak sağlık hizmetinde bulunduk. 870 kişiye de 10 psikolog ile 1 çocuk gelişim uzmanımızla psikolojik destek hizmetinde bulunduk."

Psikolojik destekle birlikte barınma merkezlerinde 46 hamilenin uzmanlar tarafından takip edildiğini aktaran Yılmaz, 670 çocuk ve bebeğe de sağlık hizmeti verildiğini dile getirdi.

- Psikologlar depremzedelerin ayağına hizmet götürüyor

Yılmaz, ihtiyaç durumunda psikologların depremzedelerin ayağına kadar hizmet götürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin branş olarak psikiyatristlere ve diğer sosyal hizmet uzmanlarına yönlendirmeleri ve sevkleri de sağlanmaktadır. Ayrıca kullandıkları rutin psikiyatrik ilaçları da kontrol edilmekte ve ilgili branş uzmanlarıyla değerlendirmekte. Depremzedelerimizin ruh halinde günbegün psikolojik destekle birlikte olumlu yönde bir gelişme mutlaka oluyor. Psikolojik destek alan insanlar her zaman hem çevrede hem toplumda bir adım önde olacak. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan arkadaşların ayağına gidiyoruz. Lütfen bu hizmetten yararlansınlar."

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Songül İslam, depremzedelerin yaralarını sarmak için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Depremzedelerin verilen bu hizmetten oldukça memnun kaldığının altını çizen İslam, şunları aktardı:

"Bizim yaptığımız psikolojik ilk yardım. Burada onları dinleyen birilerinin olduğunu bilmeleri, onları daha da rahatlatıyor. Bizim aslında buradaki amacımız onları dinlemek, duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak ve bir nebze olsun rahatlatmak. Durumu ileri seviyede olan, ilaç kullanması gereken kişileri psikiyatriye de yönlendiriyoruz. Çok memnunlar. Koşulsuz, şartsız, yargılamadan dinleyen birilerinin olduğunu bilmeleri onları rahatlatıyor."

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Hüsnü Söyler ise deprem anında 7. katta olduklarını ve yan yatan binadan ailesi ile kendi imkanlarıyla çıktıklarını söyledi.

Deprem sonrası karşılaştıkları manzaranın çok kötü olduğunu anlatan Söyler, şöyle konuştu:

"Çok şükür biz sağ kurtulduk. Bir arkadaşım 8 kişilik ailesiyle hayatını kaybetti. Biz de buraya geldik. Devletimizden Allah razı olsun. Burada sıcak yemeğimiz çıkıyor. Suyumuz, çayımız, yatacak yerimiz, her şeyimiz var. Başka ne olacak ki. Buna çok şükretmek lazım. Benim şu an çok psikolojik rahatsızlığım yok ama gözümün önünden sürekli o olaylar geçiyor. Hocam tek benimle değil, herkesle ilgileniyor. Konuşunca tabi ki insan rahatlıyor. Benim ileri derece bir şeyim yok ama çocuklar çok rahatsız, huzursuz oluyor. Destek almak kötü bir şey değil."

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