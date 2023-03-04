Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantılara Özvatan'da devam etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile bu yıl içerisinde yapılacak yatırımları değerlendirdi.
Büyükkılıç, toplantıda yatırımlar ve depremde hasar gören binalar ile ilgili bu yılki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.
- Kocasinan Belediyesinin deprem bölgesinde kurduğu mobil fırın hizmetini sürdürüyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kardeş belediye Türkoğlu'nda mobil fırınla günlük 16 bin ekmeği vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Depremzede vatandaşlara yemek ve ekmek ulaştırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, bölgeye her alanda destek verdiklerini kaydetti.