En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 9, Sevgi Tonguç 4, Mısra Albayrak 8, Landrum 13, Eylül Minez 4, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Iagupova 9, Vandersloot 14, Olcay Turgut Çakır 8, Stokes 9, Alperi Onar 20, Merve Aydın 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Manolya Kurtulmuş 4, İdil Saçalır 4, Selin Rachel Gül 4, Doğa Adıcan 2

1. Periyot: 11-31

Devre: 28-56

3. Periyot: 39-79





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.