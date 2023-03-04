Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Miguel Crespo ve Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia 11'yle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Pedro, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.





- Kayseri ekibinde 3 değişiklik



Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, geçen hafta Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi.

Kayserispor Bilal Bayazıt, Carole, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Mane, Thiam 11'yle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Cenk Gönen, Attamah, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Uzodimma, Ackah maça yedek başladı.





- Deplasman yasağı nedeniyle Fenerbahçe taraftarı maça alınmadı



Karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.

Bunun üzerine mahkeme, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.

Öte yandan karşılaşma öncesi, yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler ile vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.