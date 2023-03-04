Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole (Dk. 42 Uzodimma), Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 66 Emrah Başsan), Kemen (Dk. 82 İlhan Parlak), Ali Karimi, Cardoso, Mane (Dk. 66 Gavranovic), Thiam (Dk. 82 Ramazan Civelek)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo (Dk. 46 Zajc), Arda Güler (Dk. 60 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 87 Serdar Aziz), King (Dk. 78 Emre Mor), Valencia (Dk. 87 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 6 Valencia, Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 58 Szalai (Fenerbahçe)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





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