Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını ve ayakta kaldıklarını kaydetti.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın koşu mesafebi, korner, şut gibi istatistiklerinde geri düşmediklerini aktaran Atan, "İlk yarısında çok üretken olup vuruş becerisini gösteremediğimiz, ikinci yarısında daha az üretken olduğumuz bir maç. Maalesef kaybettik. Oyuncularım ilk yarı gerçekten söylenen her şeyi yaptı. Rakip yarı alanda 13 top kazanıp, bunun devamında da geçiş oyunlarıyla pozisyona girdik. Aslında maç tam planladığımız, istediğimiz gibi gitti ama kaliteli vuruşlara teslim olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

"Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun atmış olduğu ikinci gol muhteşemdi. Tebrik ediyorum." diyen Atan, Fenerbahçe'nin 1-0'ın vermiş olduğu avantajla biraz daha güvenli durduğunu dile getirdi.

Güzel bir maçın geride kaldığını belirten Atan, "Fenerbahçe'ye her alanda cevap verdiğimiz bir maç oldu aslında. Galibiyetlerinden dolayı kutluyor, bundan sonraki lig serüveninde başarılar diliyorum. Buraya kadar gelip takımını coşkulu ve centilmence destekleyen Kayserispor taraftarına da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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