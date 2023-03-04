Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

AA

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldukları ve 2-1 kazandıkları maçtan mutlu ayrıldıklarını söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçın düşündükleri gibi zorlu geçtiğini kaydetti.

Kayseri deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirten Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray burada kaybetti. Buraya gelen pek çok takım puan kaybetti. Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla farklı bir müsabaka olacağını biliyorduk. Doksan dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı. Bugünkü hedefimiz olan 3 puanı aldık. Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Önde çabuk ve yaratıcı oyunları var. Takımım iyi bir performans sergiledi. Altay Bayındır maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner golü yedik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi."


- "Bizim ilk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak"

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe üç kulvarda ilerliyor. Gerçekçi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçek hedefi nedir?. Transfer dönemi yarın bitecek. Son dakika bir sürpriz transferi olabilir mi? Eğer olmazsa, Fenerbahçe'nin kadrosu üç kulvarda da şampiyonluk için yeterli mi?" sorusu üzerine Jesus, şunları söyledi:

"Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz."


- "Takımımdan memnunum"

Jesus, transfere ilişkin, "Şu anda Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Takımlar oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkartmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süreci boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular aldık. Ben de takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Sevilla eşleşmesinde şanslarını değerlendiren Jesus, "Galatasaray'ın Sevilla'ya karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda. Onlara karşı pek de iyi anılarım yok. Torino'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini (2014 yılında Benfica'nın başında) onlara karşı kaybetmiştim. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz. Öz güvenimiz var ve perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından
Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding:  56-110
YEREL HABERLER Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz ...
Ümit Özdağ: Fenerbahçe taraftarını temsilen bu maça geldik
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Fenerbahçe taraftarını temsilen bu maça ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Ali Koç, futbol maçından önce basketbol maçını izledi
YEREL HABERLER Ali Koç, futbol maçından önce basketbol maçını izledi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Psikolojik destek ekipleri depremzedelerin ayağına kadar gidiyor
YEREL HABERLER Psikolojik destek ekipleri depremzedelerin ayağına ...
Kayseri'de bir lisede sadaka kumbarasındaki para depremzedelere bağışlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir lisede sadaka kumbarasındaki para ...
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli ...
Fenerbahçe, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında yer alamayacak
YEREL HABERLER Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında yer ...
Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı, itiraz üzerine iptal edildi.
YEREL HABERLER Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan ...
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yer alamayacak
YEREL HABERLER Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yer ...
Kayseri ve çevre illerdeki SGK binalarında "EYT" yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Kayseri ve çevre illerdeki SGK binalarında "EYT" ...
Enkazdan 21 gün sonra çıkarılan at "Mucize" Kayseri'deki çiftlikte barınıyor
YEREL HABERLER Enkazdan 21 gün sonra çıkarılan at "Mucize" ...
Erciyes Yerel Tohum Grubu 300 çeşit tohum dağıtıyor
YEREL HABERLER Erciyes Yerel Tohum Grubu 300 çeşit tohum dağıtıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.