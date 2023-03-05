Kayseri Yozgatlılar Federasyonu depremzede çocuklar için kırtasiye malzemesi topladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, hayırseverler eliyle toplanan kırtasiye malzemelerini depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'a teslim etti.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Afetzede çocuklar için kampanya başlatan federasyon, hayırseverler eliyle topladıkları kırtasiye malzemelerini, ziyaret ettikleri Melikgazi Kaymakamı Karacan'a teslim etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Karacan, kampanyayı başlatan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetimine teşekkür etti.

Kayseri'nin, depremin ardından hayırda yarışacak şekilde hareket ettiğini belirten Karacan, "Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bu zor günleri güzel günlere çevirmeye çalışacağız. Yaşanmışlıklardan ders çıkaracağız. Bir daha böylesine felaketlerin yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği takdire şayan. Kayserimiz şu anda çok sayıda depremzedeyi misafir ediyor. Onların ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler gibi STK'ler ile hayırseverler de sürekli desteklerini veriyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ersan Dağdeviren ve Koray Can ile yardım gönüllüsü Ali Osman Dağdeviren'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ise depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye destek verdiklerini anlattı.

Devletin gereken desteği sağladığını kaydeden Çağan, kendilerinin de burada katkıları olsun diye yönetim kurulu arkadaşıyla kampanya başlattıklarını aktardı.

Çağan, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti.

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