Talas'ta kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde devam eden ve yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, 1 milyon metrekareyi kapsayan 34 farklı alanda kentsel dönüşüm sağlandığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan 2 bin 81 riskli konutun yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, 93 binada 3 bin 177 konut ve 336 iş yeri yapıldığını, kaçak yapıların denetiminde de hassasiyetle çalıştıklarını anlattı.

Kırsalda 100'ün üzerinde yıkım gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Merkezde de bir inşaat şirketine ait 2 binada kat fazlalığı nedeniyle yıkım yaptık ve böylece 120 konutun deprem riskini ortadan kaldırmış olduk. Kahramanmaraş depreminden çok kısa süre önce 60 dairelik 15 katlı Pembeköşk Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirmiştik. Eğer biz bu binayı zamanında yıkmasaydık deprem sırasında bir kaza yaşanabilecekti. Böylece binayı önceden yıkarak önlemini almış olduk. Talas Belediyesi olarak ilçemiz genelinde, risk oluşturabilecek tüm binalara hassas bir şekilde yaklaşarak kentsel dönüşüme girmelerini sağlıyoruz. Devletimiz de harç pulu ve diğer vergilerden muafiyet gibi teşviklerle buna destek oluyor. Herkese geçmiş olsun diyor ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyorum."

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