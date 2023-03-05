Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, deprem bölgesinde hizmet veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'den deprem bölgelerine giden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracında, 3 bin 150 depremzedenin tedavisi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın imal ettiği, donanımını Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin üstlendiği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokolün ardından hizmete başlayan gezici klinik aracı, afetzedelere hizmete devam ediyor.

Deprem bölgesi Hatay'da 14 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan klinikte, 3 bin 150 depremzedenin diş tedavisi yapıldı.

Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği klinik, tam donanımlı olarak afetzedeler için çalışıyor.

Diş kırığı ve diğer tedaviler için gezici kliniğe gelen depremzedeler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışanlara teşekkür etti.

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