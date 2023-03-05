Kayseri Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklar için spor etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, depremden olumsuz etkilenen çocuklar için Kahramanmaraş'ta spor etkinliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta afetzede çocukları yalnız bırakmıyor.

Spor AŞ eğitmenleri, çocukların olumsuz atmosferden kurtulmasını sağlamak, bir nebze de olsun onlara moral verip, yüzlerinde tebessüm oluşturmak için etkinlik alanı kurdu.

Alanda spor ve zeka oyunları başta olmak üzere birçok etkinlik çocuklarla buluşturuldu.

Eğitmenler eşliğinde yapılan sosyal ve sportif etkinlikler devam ediyor.

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