Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Berat Kandili mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayserililerin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Büyükkılıç, ülkenin yaşadığı ve halen hasarın giderilmeye devam edildiği deprem yarasının en iyi ilacının birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu belirtti.

Bu süreçte kenetlenerek hasarı gidereceklerini ve yaraları saracaklarını aktaran Büyükkılıç, "Bu güzel ve müstesna günleri de fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim, dayanışalım. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yayımladıkları mesaj ile Berat Kandili'ni kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.