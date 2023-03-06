Kayseri'de depremlerde ağır hasar gören bina boşaltıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen bina tahliye edildi.

Kocasinan ilçesi Yenimahalle 13. Cadde'deki 11 katlı binanın depremde hasar görmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ağır hasarlı raporu verilen 30 daireli bina, güvenlik nedeniyle boşatıldı. Polis ekiplerince etrafına güvenlik şeridi çekilen 28 yıllık binanın çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Binada 26 yıldır ikamet eden İsmail Arslan, AA muhabirine, depremlerin ardından iki kolonda hasar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin binayı incelediğini belirten Arslan, "Onların tuttukları rapor neticesinde binamıza ağır hasarlı raporu verildi, aynı zamanda boşaltma kararı çıktı. Kimi kiralık ev buldu, ev sahipleri de bir yerlere gittiler, biz de köyümüze gittik." dedi.



Arslan, "Bize boşaltılması için tebliğ edildi, bizim de bir ay içinde itiraz etme hakkımız var. Bina sakinleri genel olarak itiraz etmemekten yana, binanın adı ağır hasarlı olarak çıktı, kimse huzurlu değil. Şehrimiz afet bölgesi değil, nakliye, kira yardımından yararlanamıyoruz, herkes perişan." ifadelerini kullandı.

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