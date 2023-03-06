Talas Kent Ticaret Alanı Elbistan'da esnafın hizmetine sunuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımına başladığı Talas Kent Ticaret Alanı'nı bölge halkının hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki bölümden oluşan ticaret alanında 77 konteyner hizmet veriyor.

Alanda yapımı tamamlanan iş yerlerinin dağıtımı ise noter huzurunda kura ile gerçekleştirildi. Dükkanı teslim alan esnaf, ticari faaliyetlerini yürütmeye başladı.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör de esnafı ziyaret ederek, Berat Kandil'i dolayısıyla çikolata ikram etti.

Elbistanlı esnaf, Talas Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Öte yandan, 300 konteynerlik Talas Yaşam Alanı'nın yapımı ise sürüyor.

Alanın içerisinde anaokulu, çamaşırhane, mescit gibi sosyal tesisler yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.