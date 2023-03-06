Kayseri İl Müftüsü Akkuş'un Berat Kandili mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Beratın kurtuluş müjdesi olduğunu belirten Akkuş, bu gece kalbin ve hayatın derinliklerine doğru muhasebe ve murakabe yolculukları yaparak tefekkür edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir yandan depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, kudret ve keremiyle mahzun gönüllere inşirah, yaralı yüreklere şifa vermesini, rahmet ve ihsanıyla zorluklarımızı kolay kılmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."



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