Kayseri'den kısa kısa

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Kayseri'deki ilçe belediyelerinin yaptığı çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Konteyner Çarşı'yı ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesiyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Onların yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen konteyner kentteki depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına eşlik etti.

Sosyal marketi de gezen Büyükkılıç, Talas Belediyesince kurulan Talas Kent Ticaret Alanı'ndaki yaşam alanını da gezdi.

- Elbistan Kocasinan Yaşamkent'in yapımı devam ediyor

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaşam kentteki çalışmaları inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kentsel Tasarım ve diğer ilgili müdürlüklere bağlı ekiplerin altyapıyı tamamlamak üzere olduklarını belirten Çolakbayrakdar, ardından üstyapı çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

- KAYMEK depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) hazır giyim kursu kursiyerleri, Kahramanmaraş'a kurulan konteyner kentteki depremzedelere kıyafet dikiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK Argıncık Tesisi'nde dikilen kıyafetler paketlenerek, bölgeye gönderiliyor.

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