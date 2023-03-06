Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç depremzede vatandaşları ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi yerleşkesindeki erkek öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlara ziyarette bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman eşlik etti.
Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, depremzedelerin yanında yer almayı sürdüreceklerini belirtti.