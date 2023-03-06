Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç depremzede vatandaşları ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi yerleşkesindeki erkek öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlara ziyarette bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman eşlik etti.

Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, depremzedelerin yanında yer almayı sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.