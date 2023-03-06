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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

AA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ş, Z.K, A.U. ve Y.B. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde, kazı anında kullanıldığı tespit edilen jeneratör, piknik tüpü, 100 metre uzatma kablosu, 50 metre halat, 3 balyoz, 2 hilti, matkap, dalgıç su pompası, 3 merdiven ile çeşitli inşaat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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