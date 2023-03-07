Kayseri'de bir şüpheli 370 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir zanlı 370 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde şüpheli R.D'nin üzerinde ve aracında, narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.

Aramada, toplam 370 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram bonzai ve hassas terazi ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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