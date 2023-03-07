Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde hizmete açılan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, depremden yaralı kurtarılan ve hastanede tedavi gören depremzedelerin yakınlarını ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınlarının temel ihtiyaçları burada ücretsiz karşılanırken kahvaltı ve yemek hizmeti de sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

- Develi Konteyner Kent çalışmalarına Elbistan'da başlandı.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç'un öncülüğünde Elbistan'a yapılacak 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti için ekipler alt yapı çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Güçlü ve Mustafa Temur'la ekiplerin Elbistan'a ulaşarak çalışmalara başladığını belirtti.

- Talas Belediye Meclisi'nde 12 madde karara bağlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki toplantıda çeşitli nazım imar ve bayındırlık konularının yanı sıra Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalanması kapsamında yardımların organizasyonu yetkisi Yalçın'a verildi.

İlçede konaklayan depremzedelerden vefat edenlere, talep edilmesi halinde Talas Mezarlığı'ndan ücretsiz mezar yeri verilmesi de karara bağlandı.

Ayrıca Talas'ta konaklayan ve evlilik başvurusu yapanlardan nikah ve nikah cüzdanı ücreti alınmamasına da karar verildi.

Öte yandan, Almanya'nın Krefeld kentinde yaşayan gurbetçilerin temin ettiği 5 bin avro ile 300 bin liranın depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak şartıyla belediyeye bağışlanması talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

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