Kayseri'de kız kardeşi ile komşusunu öldürüp yengesini yaralayan sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı kız kardeşi ile komşusunu av tüfeğiyle öldürüp yengesini yaralayan sanık, müebbet hapis ile 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık C.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık C.D'ye, kız kardeşi H.D'yi "kasten öldürme"den müebbet, komşusu S.K'yi "kasten öldürme"den 25 yıl ve yengisi D.D'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan C.D, 2 Ekim 2020'de, tartıştığı kız kardeşi H.D. ile yengesi D.D'yi at tüfeği ile yaralamış, daha sonra dışarı çıkarak komşusu S.K'yi vurarak kaçmıştı.

S.K'nin olay yerinde, H.D'nin ise hastanede hayatını kaybettiği olayın ardından kaçan C.D, Panlı Mahallesi'nde saklandığı mağarada jandarmanın operasyonuyla yakalanmıştı.

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