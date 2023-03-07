Kültepe Müzesi'nde sona gelindi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma Kültepe Müzesi yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum höyüğünden çıkarılan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi projesi hayata geçiriliyor.

Bağpınar Mahallesi'nde yapımı devam proje hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'dan bilgi alan Büyükkılıç, 2023 yılında şehirdeki yatırım ve hizmetlerle ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Müzenin yaklaşık 24 bin tableti içereceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız yüzde 65'i geçti. 3-4 aya kadar inşallah hayata geçireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da görüşmelerle gerek Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki gerekse yurt içinde nerede varsa Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan tabletleri burada sergileyeceğiz ve insanlığın hizmetine sunacağız. Hakikaten alanında da ilk defa yapılan kayadan oyma müze olarak nitelendirebiliriz. Benzerleri belki daha küçükleri vardır ama bizim bu gerçekten herkes tarafından bir ilk olarak nitelendirilecek önemli bir çalışma."

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