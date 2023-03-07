Rektör Altun'dan depremde hayatını kaybeden ERÜ öğrencileri için taziye mesajı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden üniversitelerinin 15 öğrencisi için taziye mesajı yayımladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı "Acı kayıplarımız" başlıklı mesajında, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, 15 öğrencinin adı, eğitim gördüğü fakülteler ve fotoğraflarına da yer verildi.

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