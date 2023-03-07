Büyükkılıç, cami inşaatını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yapımı devam eden Şevki Eren Albayrak Cami'nin çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'nde Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu ve Lojmanı yapımı iş birliği protokolü kapsamındaki caminin inşaatı sürüyor.

İnşaat alanı 545 metrekare ve 750 kişi kapasiteli olacak cami içerisinde, Kur'an kursu, imam evi ve lavabo da yer alacak.

Yapım aşamasındaki cami tamamlandığında Kayseri Müftülüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, Büyükkılıç, Kızılay Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada depremzedelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, "Her şey depremzede vatandaşlarımız için." ifadesini kullandı.

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