Melikgazi Belediyesi evlerine girmeye korkan vatandaşlar için tesislerini açtı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de yaşanan depremin ardından belediyenin tüm tesislerinin evlerine girmeye korkan vatandaşlar için açık olacağını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'deki depremlerin ardından toplantı yaptıklarını ve vatandaşlara belediyenin tesislerini açma kararı verdiklerini belirtti.

Talep ve ihtiyaçlar için 252 1300 nolu iletişim numarası ve 0530 2539191 nolu WhatsApp hattından vatandaşların rahatlıkla belediyeye ulaşabileceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Kayserili hemşehrilerime geçmiş olsun. Özellikle bugün yaşamış olduğumuz sarsıntılardan dolayı tabii ki tüm vatandaşlarımız endişelendi, herkes sokaklara döküldü. Allah inşallah daha büyük felaketler vermesin, bunlar son gördüğümüz sarsıntılar olsun. Biz de Melikgazi olarak başkan yardımcılarımız müdürlerimiz ile yapılacaklarımızla ilgili toplantı yaptık. Bu kapsamda bugün belediyemizin tüm sosyal tesisleri açık. Biraz önce Sayın Müftümüzle görüştüm bütün camilerimiz de açık. Dolayısıyla endişelenen, evinde rahat uyuyamayan vatandaşlarımız varsa bu tesisleri, camilerimizi ve diğer kurumların tesislerini kullanabilirler. Çay ve çorba ikramlarımız da olacak. Tabii çok endişelenmek, aşırı panik yapmak, trafiği tıkamak, gerçekten çok büyük zararlar verebilir. Dolayısıyla sakin bir şekilde tedbirlerimizi alarak yaşamımıza devam etmemiz lazım."

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