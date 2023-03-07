Kayseri Valiliği depremle ilgili asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, İncesu ilçesindeki depremle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka amaçlarla yaptıkları asılsız paylaşımların, vatandaşlar arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ülkenin geçtiği zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları istenilen açıklamada, Valilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.



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