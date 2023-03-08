Kayseri'de bir taksici aracında silahla öldürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aracında silahla başından vurulan taksici hayatını kaybetti.



Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, silah sesi gelen bir taksinin bir bina önünde durması sonrası içindeki kişilerin kaçtığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, direksiyondaki taksici M.K'yi (25), başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu.



M.K'nin cesedi, polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

M.K'nin, aracına aldığı yolcularca öldürülmüş olabileceği belirtildi.

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