Kayseri'deki depremlerle ilgili 28 hesap yöneticisinin provokatif paylaşım yaptığı belirlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dün yaşanan depremlere ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 28 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri merkezli dünkü depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen hesaplarla ilgili sanal devriye hizmeti yürütüyor.

Sanal devriye sonrası 28 hesap yöneticisi tespit edilerek durum ilgili birimlere iletildi.

Ayrıca bu konuda şube müdürlüğünün e-posta adresine gelen ihbarların da değerlendirildiği belirtildi.

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