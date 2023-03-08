Sosyal tesisler deprem sonrası vatandaşların kullanımına açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki depremlerin ardından, sosyal ve spor tesislerini evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fizyospor Merkezi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Kapalı Tenis Kortu ve Kapalı Spor Merkezi, Talas Spor Merkezi, Beyazşehir Spor Tesisi, Ziya Gökalp Halı Saha, Yeşil Mahalle Halı Saha, Sümer Spor Tesisi, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ve Buz Pateni Pisti tesislerinin yanı sıra restoran ve kafeler de Kayserilileri gece boyunca misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, depremin etkileri ve alınacak önlemler noktasında çalışmalarını titizlikle yürütmekte. Bizler de yerel yöneticiler olarak sosyal tesislerimizi 24 saat kesintisiz şekilde hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Tedbir amaçlı evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızı gece boyu tesislerimizde misafir ettik." ifadelerini kullandı.

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