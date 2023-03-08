Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (KASKİ) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Genel Müdür Özgür Özdemir'den deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KASKİ ekiplerinin bölgede 202 personel, 12 iş makinası, 35 araçla görev aldığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ içme suyunun kesintisiz iletimini sağlamak için deprem sonrasında oluşan arızalara hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştı. Kayıp kaçak ekipleri de bölgede içme suyunda yaşanan mağduriyeti önlemek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini sürdürdü. Belirlenen noktalardaki kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar giderilerek bakımı yapıldı ve yeniden işlevsel hale getirildi. Diğer yandan depremzedeler için oluşturulan barınma yerlerindeki konteyner ve çadır kentlere temiz su, atık su hattı bağlantıları yapıldı. Ayrıca elektrik tesisatları çekilerek, şofben bağlantıları yapıldı. Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar 116 enkaz, 103 nakil ve yardım, 501 içme suyu arızası ve onarımı, 700 kanalizasyon arıza ve onarım, 215 içme suyu ve kanalizasyon arıza tespiti, 67 mekanik arızası onarım, 267 elektrik arızası onarım, 814 abone bağlantı çalışması yaptılar. Diğer yandan bölgeye 4 bin kahvaltı kumanyası, 10 bin giyim malzemesi, 50 bin bardak su, 700 iş kıyafeti ile 3 bin 400 boru, 9 bin 896 boru bağlantı malzemesi sevk edildi."

- Büyükkılıç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Özaktı'yı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Mira Özaktı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda minikler xingyiquan kategorisinde 1. oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özaktı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

- Kayseri'de ilçe müftüleri Talas'taki Kur'an-ı kerim sergisini gezdi

Kayseri'de ilçe müftüleri, Talas Belediyesi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ndeki Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'ni gezdi.

Talas Müftüsü Bünyamin Turgut, Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim'i görmenin heyecanlandırdığını ifade etti.

Melikgazi Müftüsü Emrah Kandemir de serginin yeni nesillere Kur'an-ı Kerim yazımının ve bugünlere gelmesindeki emeğin anlatılması noktasında önem arz ettiğini belirtti.

Kocasinan Müftüsü Halil Uzun ise serginin manevi bir yolculuğa götürdüğünü dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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