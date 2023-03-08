Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kadınlar Birliği, Kayseri Barosu ve CHP İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından gün dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye Uçan, deprem dolayısıyla 11 kentte yaşayan kadınların yaşam şartlarının daha da ağırlaştığına dikkati çekti.

Kadınların güvenlikten sağlığa birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Uçan, "Bugün de el ele olumsuzlukların üstesinden gelecek güç kadınlarımızda vardır. Dün olduğu gibi bugün de 8 Mart'ta kadınların sorunlarına çözüm bulmak için ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Sarıoğlu da deprem bölgesindeki kadınların özellikle hijyen malzemelerini temin etmekte zorlandıklarını, bunların yakın zamanda sağlık sorunlarına sebep olacağını dile getirdi.

CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu ise üzerinden bir ay geçen depremin en çok kadınları, çocukları, engellileri ve yaşlıları etkilediğine dikkati çekti.



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