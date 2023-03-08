Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Uzmanlar uyardı: Büyük deprem bu bölgede olacak! İşte Tekirdağ'da deprem riski olan ilçeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.D'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelinin kullandığı kamyonu kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.