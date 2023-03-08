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Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.D'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelinin kullandığı kamyonu kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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