Büyükkılıç, deprem değerlendirme toplantısı düzenledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve ilçe belediye başkanlarıyla kentte yaşanan depremler ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi binasındaki toplantıda, Kayserili vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Şehirdeki hasarlı yapılar hakkında bilgi veren Büyükkılıç, tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Kayseri'de dün yaklaşık 28 dakikada 4 deprem gerçekleşmesi ve öncesinde geçirdiğimiz deprem sonrası hasarlarla ilgili bir sonuca varılmıştır. Kayseri merkezinde Kocasinan'da 1'i yıkımı tamamlanan 3, Melikgazi bölgemizde 5 yapı, bunun 3 tanesi gece kondu, 2 tanesi az katlı yapılar olup onlarla ilgili de gerekli ağır hasar raporları tutulmuş, çalışmaları ve değerlendirmesi yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hacılar ilçesinde 2 yapının zarar gördüğünü, 80 ekiple çalışmaların devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yaklaşık 12 bin hasar tespiti başvurusu söz konusu. Bunun 6 bin 594'ünde çalışma yapılmış, kalanların da bir hafta içerisinde tamamının incelenmesi bağlamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve yapı denetim kuruluşlarından destek almak suretiyle sonuca ulaşılacak."

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