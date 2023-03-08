Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç esnafı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ile Çiçek, Kazancılar Çarşısı ve Millet Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti.

Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti.

Öte yandan, Çiçek ve Büyükkılıç, Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle de bir araya geldi.

Çocuklarla yakar top oynayan Büyükkılıç, öğrencilere depremle ilgili bilgilendirme yaptı.

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